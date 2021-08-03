В Петербурге начали отмывать памятники от грязи

Через 2 дня будет очищен памятник Ленину на Московской площади.

Памятник Ленину у Финляндского вокзала станет первым, который очистят от накопившейся за сезон грязи. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Реставратор исследовал поверхность статуи и взял пробы, чтобы их изучили специалисты музея городской скульптуры. Как отметил художник-реставратор Павел Голубков, особенности строения памятника требуют использовать вышку, чтобы вымыть каждую его детали. Грязь и копоть с памятников смывают мыльным раствором и большим количеством воды. После их покрывают воском.

Через 2 дня будет очищен памятник Ленину на Московской площади.

Фото: pexels