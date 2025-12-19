В Петербурге начали готовить летнюю навигацию водного транспорта 2026

Причалы центра города начали бронировать задолго до открытия сезона.

В Санкт-Петербурге стартовала подготовка к водной навигации 2026 года несмотря на зимние условия. Прием заявок от судовладельцев на бронирование подходов к городским причалам начнется 2 февраля.

Прием заявок будет осуществлять "Агентство внешнего транспорта". Процедура позволит заранее сформировать график использования причальной инфраструктуры на период летней навигации. Временно исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков сообщил, что подготовительные мероприятия начинаются заранее вне зависимости от погодных условий. По его словам, планирование необходимо для устойчивой работы водного транспорта в высокий сезон.

В первую очередь в расписание включат регулярные маршруты пассажирских судов. Наибольший спрос традиционно ожидается на причалы в исторической части города возле Музея Фаберже, Адмиралтейства, Медного всадника, Петропавловской крепости.

В комитете уточнили, что в навигацию 2026 года перевозчики планируют запустить новые водные маршруты. Это расширит транспортные возможности для жителей города, туристов.

В Петербурге готовят реконструкцию причального комплекса Речного вокзала.

Фото: Piter.TV