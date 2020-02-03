В Петербурге реализуют инициативы проекта "Твой бюджет в школах-2021"

Дорожные карты согласовали.

В пятницу, 25 февраля, стало известно, что школы, победившие в конкурсе "Твой бюджет в школах-2021", приступили к реализации своих инициатив.

В Смольном отметили, что дорожные карты уже согласованы, благодаря этому можно будет контролировать сроки и основные этапы работ. Все школы планируют завершить реализацию проектов в сентябре-ноябре текущего года.

По словам губернатора Александра Беглова, проект является прекрасной инициативой Петербурга, которая позволяет вовлечь молодое поколение в процесс грамотного расходования бюджетных средств.

Напомним, что ученики 9-11-х классов в течение года разрабатывали свои проекты. В финальном туре выбрали 20 инициатив-победителей, среди которых секция киберспорта, сенсорный кабинет для психологической разгрузки, современная библиотека, кинопространство, кабинеты для уроков финансовой грамотности, игровые зоны, территория для 3D-обучения.

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