В Петербурге начали зачищать "ритуальный" рынок

Полицейские будут ставить на учет все ритуальные компании, анализировать обращения петербуржцев и возбуждать уголовные дела при необходимости.

Руководство петербургской полиции начало масштабную операцию по зачистке "похоронного" рынка от недобросовестных игроков. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на документ, подписанный врио начальника полиции Дмитрия Баранова.

Полиции предстоит заняться расследование нескольких типов преступлений: хищении бюджетных средств, выделяемых на гарантированный перечень услуг по захоронению умерших; незаконных захоронениях; "сливе" ритуальным компаниям сведений об умерших из больниц и моргов. Полицейские будут ставить на учет все ритуальные компании, анализировать обращения петербуржцев и возбуждать уголовные дела при необходимости.

К слову, в мае текущего года КПС после проверки городского Бюро судебно-медицинской экспертизы нашла нарушения на 125 миллионов рублей. В организации брали деньги за услугу, которые должны предоставляться бесплатно (за счет городского бюджета). За 2017–2018 годы бюро получило на это из городской казны более 200 млн руб.

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