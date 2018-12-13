Петербургские судмедэксперты заработали на бесплатном вскрытии покойников 125 миллионов

Контрольно-счетная палата Петербурга провела проверку в СПб ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" и выяснила, что в учреждении по итогам 2017-2018 заработали более 125 миллионов рублей. Аудиторы предполагают, что такая сумма могла быть получена за услуги, которые должны предоставляться бесплатно.
Люди платили за исследование трупа, а на данную процедуру деньги выделяются из бюджета. Также родственники погибших могли доплачивать за ускоренное оформление свидетельства о смерти.
В прошлом году доходы учреждения составляли 66,6 миллиона рублей.
В начале мая КСП Петербурга начала проверку ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове.
Фото: pixabay
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