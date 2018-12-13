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КСП Петербурга начала проверку ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове
Сегодня, 11:10
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nastya960

КСП Петербурга начала проверку ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове

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Парк появился на Елагином острове в 1932 году.

С понедельника контрольно-счетная палата Петербурга начала проверку ЦПКиО им. Кирова, расположенного на Елагином острове. Контрольным мероприятием руководит аудитор КСП Юрий Шутов. Об этом сообщает пресс-служба контрольно-счетной палаты.

Во время проверки будет проведен анализ порядка управления и распоряжения государственным имуществом. Также оценят и эффективность использования собственных средств (полученных от оказания платных услуг) и средств, выделяемых ЦПКиО из бюджета Санкт-Петербурга.

Парк появился на Елагином острове в 1932 году.

Ранее счетная палата рассказала о нарушениях во время строительства двух станций петербургского метро.
Фото: parkrun Елагин Остров/ ВК

 

Теги: елагин остров, ксп петербурга, цпкио им кирова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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