КСП Петербурга начала проверку ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове

Парк появился на Елагином острове в 1932 году.

С понедельника контрольно-счетная палата Петербурга начала проверку ЦПКиО им. Кирова, расположенного на Елагином острове. Контрольным мероприятием руководит аудитор КСП Юрий Шутов. Об этом сообщает пресс-служба контрольно-счетной палаты.

Во время проверки будет проведен анализ порядка управления и распоряжения государственным имуществом. Также оценят и эффективность использования собственных средств (полученных от оказания платных услуг) и средств, выделяемых ЦПКиО из бюджета Санкт-Петербурга.

Парк появился на Елагином острове в 1932 году.

Ранее счетная палата рассказала о нарушениях во время строительства двух станций петербургского метро.

Фото: parkrun Елагин Остров/ ВК