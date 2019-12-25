Архитекторы выступили против сноса здания терминала Пулково-1

Здание узнаваемо благодаря пяти световым фонарям.

Архитектурное Бюро "Студия 44" во главе с Никилой Явейном и другими архитектурными организациями организовало сбор подписей против сноса здания аэропорту Пулково. На данный момент петицию на сайте архи.ру подписали 1320 человек.

Архитекторы выступают за то, чтобы присвоить зданию 1973-го года постройки по проекту Александра Жука статус объекта культурного наследия. Речь идет о первом терминале.

Мы не хотим, чтобы аэропорт Пулково-1 пополнил печальный список утрат выдающихся зданий и сооружений советского периода. говорится в сообщении.

Дело в том, что в проекте планировки территории Пулково нет здания аэровокзала. При этом официально о его сносе не сообщалось.

Фото: citywalls.ru