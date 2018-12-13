На Боровой начала работу первая ЛГБТ-кофейня

Хозяйками являются две девушки – Карина и Юлия.

В Петербурге свои двери открыло первое в городе кафе для людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом сообщили сами владельцы в социальной сети.

Кафе на Боровой заработало на майских праздниках. Его лозунгом стала пометка "ЛГБТ-френдли". Владелицы кофейни

Хозяйками являются две девушки – Карина и Юлия. Они рассказывают, что их кафе не просто место, где можно выпить кофе или перекусить, но и познакомиться, а также поработать над собственными проектами.

В соцсети девушки выкладывают фотографии кофе, выпечки и интерьера.

Также зимой в Петербурге открылось первое феминисткое кафе, где можно попробовать "американку" за 100 рублей.

Фото: Радужная Кофейня/ ВК