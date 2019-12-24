В Петербурге начал работу сервис доставки "Яндекс.Лавка"

Быстрая доставка доступна в четырех районах города.

С понедельника, 10 февраля, в Петербурге заработал сервис быстрой доставки продуктов "Яндекс.Лавка". Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на руководителя развития проекта Максима Фирсова.

Сервис пока доступен для Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов. В ассортименте продуктов, готовых к доставке, будут товары местных производителей, среди которых значатся мясокомбинаты "Самсон" и "Великолукский", кондитерская фабрика "Нева", производитель мороженого "Петрохолод" и другие.

"Лавка" начала работу прошлым летом, но была доступна только для Москвы.

Ранее мы писали, что овощи в Хабаровский край будут завозить из Турции в связи с закрытием границы с Китаем.

Фото: Piter.TV