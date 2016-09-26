В Петербурге начал работать центр помощи для ветеранов боевых действий с ПТСР

По словам Романовой, в клубе ветеранов боевых действий помогут адаптироваться и реабилитироваться.

В Петербурге заработал центр помощи вернувшимся из зоны боевых действий. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью благотворительного фонда "Диакония" Ольга Романова в беседе с "Петербургским дневником".

В центре можно получить консультацию психологов, программа включает культурные и спортивные мероприятия. Также есть бесплатные абонементы для занятий с тренером. Кроме этого, работает социальный работник, который расскажет о льготах, поможет в решении социальных проблем и с профессиональной переподготовкой и трудоустройством.

По словам Романовой, в клубе ветеранов боевых действий помогут адаптироваться и реабилитироваться. Групповой формат, предполагающий взаимоподдержку и совместное участие в мероприятиях, может эффективно помочь вернуться к мирной жизни. Для ветеранов, которые имеют ограничение способности передвижения, мы предоставляем услуги нашего специализированного транспорта, рассказывает Романова.

Центр находится по адресу: набережная Обводного канала, 66. Телефон горячей линии: 8 (800) 300-60-79. Более подробную информацию желающие могут узнать на сайте проекта.

Фото: Piter.tv