В Петербурге набирает популярность сервис долгосрочной аренды авто

К 2021 году сервисы долгосрочной аренды машин расширят парк.

В Северной столице все еще набирает популярность сервис долгосрочной аренды авто, сообщило издание "Деловой Петербург".

Теперь горожане могут арендовать не только Hyundai, но и Volvo. К 2021 году компания планирует расширить парк. Отмечается, что доля продаж держится на одном уровне в 10-15% в месяц. Арендовать можно седан, внедорожник и кросс. Несмотря на то, что пандемия приостановила бизнес, эксперты отмечают, что данный вид аренды становится посередине между каршерингом и покупкой личного авто, поэтому может стать еще более популярным.

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