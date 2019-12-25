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В Петербурге набирает популярность сервис долгосрочной аренды авто
Сегодня, 21:45
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smirenny

В Петербурге набирает популярность сервис долгосрочной аренды авто

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К 2021 году сервисы долгосрочной аренды машин расширят парк.

В Северной столице все еще набирает популярность сервис долгосрочной аренды авто, сообщило издание "Деловой Петербург".

Теперь горожане могут арендовать не только Hyundai, но и Volvo. К 2021 году компания планирует расширить парк. Отмечается, что доля продаж держится на одном уровне в 10-15% в месяц. Арендовать можно седан, внедорожник и кросс. Несмотря на то, что пандемия приостановила бизнес, эксперты отмечают, что данный вид аренды становится посередине между каршерингом и покупкой личного авто, поэтому может стать еще более популярным. 

Ранее мы писали, что рухнувшая часть фасада разбила припаркованное авто в Басковом переулке.

Фото: pixabay

Теги: долгосрочная аренда машин, каршеринг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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