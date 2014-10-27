Около 1,2 тысяч кровельщиков будут чистить крыши Петербурга зимой

Для очистки кровель от сугробов задействуют 590 кровельщиков управляющих организаций, а также до 600 подрядных рабочих на период обильных снегопадов.

В Петербурге готовятся к зимнему сезону. Жилищный комитет начал проверять подрядные и управляющие организации в связи с подготовкой к уборочным работам. Специалисты будут тестировать уборочную технику перед зимним использованием.

Также создадут специальный штаб для инспектирования организаций и компаний дворников, кровельщиков, аварийщиков. Кроме того проверят запасы оборудования для восстановительных работ, уборочного инвентаря и противогололедных материалов.

Ожидается, что ближайшей зимой убирать дворы будут 590 кровельщиков. Еще до 600 специалистов будут привлекать после сильных снегопадов. Ручной работой займутся около семи тысяч дворников.

Особое внимание при приведении пообещали уделить сторонник подрядчикам, которые впервые будут участвовать в уборке внутриквартальных территорий зимой 2017-2018 годов.