В Петербурге на юго-западе полыхала ярким пламенем палуба катера

В пятницу, 18 января, в Угольной гавани загорелась палуба катера. Об этом сообщает ГУ МЧС России по городу.
Для устранения пожара на место прибыли 19 спасателей и 4 единицы техники. Так, прибывшие на место происшествия спасатели, обнаружили, что ярким пламенем полыхает палуба на неиспользуемом катере. Пожар был быстро ликвидирован.
Как оказалось, возгорание произошло во время распилки судна.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге автобус вновь застрял в сугробе: петербуржцы засучили пуховики
Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк
Оставить комментарий