В Петербурге на юго-западе полыхала ярким пламенем палуба катера

К счастью, никто не пострадал.

В пятницу, 18 января, в Угольной гавани загорелась палуба катера. Об этом сообщает ГУ МЧС России по городу.

Для устранения пожара на место прибыли 19 спасателей и 4 единицы техники. Так, прибывшие на место происшествия спасатели, обнаружили, что ярким пламенем полыхает палуба на неиспользуемом катере. Пожар был быстро ликвидирован.

Как оказалось, возгорание произошло во время распилки судна.

В результате происшествия никто не пострадал.

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Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк