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В Петербурге на юго-западе полыхала ярким пламенем палуба катера
Сегодня, 20:45
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге на юго-западе полыхала ярким пламенем палуба катера

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К счастью, никто не пострадал.

В пятницу, 18 января, в Угольной гавани загорелась палуба катера. Об этом сообщает ГУ МЧС России по городу.

Для устранения пожара на место прибыли 19 спасателей и 4 единицы техники. Так, прибывшие на место происшествия спасатели, обнаружили, что ярким пламенем полыхает палуба на неиспользуемом катере. Пожар был быстро ликвидирован. 

Как оказалось, возгорание произошло во время распилки судна. 

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге автобус вновь застрял в сугробе: петербуржцы засучили пуховики

Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк

 

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Теги: пожар спб, пожар угольная гавань
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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