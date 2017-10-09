В Петербурге на улице Есенина прорвало трубу с кипятком

В Петербурге прорвало трубу с горячей водой, от происходящего снова страдают рядом стоящие автомобили.

В Санкт-Петербурге 9 октября на улице Есенина у дома № 19, корпус 2 прорвался фонтан кипяток. Очевидцы сообщают, что прорвало трубу. Горячая вода мочит припаркованые автомобили.

Свидетели происходящего опубликовали в социальную сеть видеоролик, на котором видно, как обильное количество кипятка распространяется, повреждая машины. Также очевидцы соощают, что пар расползся по всей улицы вдоль жилых домов. На местро происшествия прибыли специальные службы, в настоящее время устроняют проблему.

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