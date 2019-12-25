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В Петербурге на три месяца закрыли один из кабинетов "Хеликс"
Сегодня, 16:38
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nadezhda_sib

В Петербурге на три месяца закрыли один из кабинетов "Хеликс"

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Нарушение выявили в ходе проверки.

Петроградский районный суд Петербурга привлек к ответственности ООО "НПФ "Хеликс" за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Проверка 4 июня 2020-го года показала, что процедурно-смотровой кабинет отсутствует в перечне помещений, на которые была выдана лицензия. Речь идет о лабораторной службе, которая находится на набережной реки Карповки, литера Л. В кабинете была медицинская мебель, наполненные контейнеры для сбора медицинских отходов, пробирки с биологическим материалом, планшет с пустыми пробирками, емкости для замачивания и обеззараживания инструментов и так далее.

Законный представитель "Хеликса" считает, что в действиях организации нет состава административного правонарушения, так как в учебном кабинете не велась медицинская деятельность. Также просила учесть, что угрозы распространения COVID-19 не было, а потому деяния являются малозначительными. 

Суд на 90 суток приостановил деятельность учебной комнаты. Срок исчисляется с 5 июня 2020. 

Фото: pixabay.com 

Теги: кабинет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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