В Копорье после ремонта открылась амбулатория

Пациентов ждут обновленные кабинеты врача-терапевта, педиатра, фельдшера, а также стоматологический, процедурный и прививочный кабинеты.

В Ломоносовском районе Ленобласти после ремонта открылась амбулатория. В здании обновили все помещения, а также закупили мебель и медицинское оборудование. Работы проведены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Пациентов ждут обновленные кабинеты врача-терапевта, педиатра, фельдшера, а также стоматологический, процедурный и прививочный кабинеты. Были закуплены стоматологическая установка, холодильники и манипуляционные столики. Оборудованы комфортные места ожидания, для маломобильных жителей установлен откидной пандус.

По данным Комздрава, должность врача-терапевта в амбулатории пока вакантна, однако здесь работают опытные фельдшеры, акушерка, ведут прием врачи-специалисты Ломоносовской поликлиники и детского поликлинического отделения по графику выездной работы, а также передвижной флюорограф.

Фото: пресс-служба регионального правительства