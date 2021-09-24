  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Копорье после ремонта открылась амбулатория
Сегодня, 16:08
123
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Копорье после ремонта открылась амбулатория

0 0

Пациентов ждут обновленные кабинеты врача-терапевта, педиатра, фельдшера, а также стоматологический, процедурный и прививочный кабинеты.

В Ломоносовском районе Ленобласти после ремонта открылась амбулатория. В здании обновили все помещения, а также закупили мебель и медицинское оборудование. Работы проведены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Пациентов ждут обновленные кабинеты врача-терапевта, педиатра, фельдшера, а также стоматологический, процедурный и прививочный кабинеты. Были закуплены стоматологическая установка, холодильники и манипуляционные столики. Оборудованы комфортные места ожидания, для маломобильных жителей установлен откидной пандус. 

По данным Комздрава, должность врача-терапевта в амбулатории пока вакантна, однако здесь работают опытные фельдшеры, акушерка, ведут прием врачи-специалисты Ломоносовской поликлиники и детского поликлинического отделения по графику выездной работы, а также передвижной флюорограф.

Фото: пресс-служба регионального правительства

Теги: амбулатория, кабинет
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии