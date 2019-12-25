Циклон "Дуглор" принесет в Петербург 18 декабря дожди и мокрый снег

Возможно образование гололедицы и налипание снега на провода и ветви деревьев.

В пятницу, 18 декабря, синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять циклонический вихрь, названный немецкими синоптиками "Дуглор". Надвигаясь с запада, он принесет с собой снег, переходящий в мокрый снег, а ближе к вечеру – в дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам специалиста, сегодня возможно образование гололедицы в городе и налипание снега на провода и ветви деревьев. Температура воздуха составит 0…+2 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга появилась гигантская горка для катания на ватрушках.

Фото: Facebook / Михаил Леус