На скамейке на проспекте Стачек нашли труп мужчины

Внешних признаков насильственной смерти полиция не обнаружила.

На скамейке у дома №40 по проспекту Стачек ранним утром 16 апреля обнаружили мертвого мужчину. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Полиция не выявила признаков насильственной смерти, личность человека пока устанавливается. На вид умершему примерно 45 лет, он одет в черное пальто, вязаную черную шапку, джинсы, утепленные галоши. Труп направили в морг, чтобы установить причину смерти.

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