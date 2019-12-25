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На скамейке на проспекте Стачек нашли труп мужчины
Сегодня, 13:55
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himif

На скамейке на проспекте Стачек нашли труп мужчины

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Внешних признаков насильственной смерти полиция не обнаружила.

На скамейке у дома №40 по проспекту Стачек ранним утром 16 апреля обнаружили мертвого мужчину. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Полиция не выявила признаков насильственной смерти, личность человека пока устанавливается. На вид умершему примерно 45 лет, он одет в черное пальто, вязаную черную шапку, джинсы, утепленные галоши. Труп направили в морг, чтобы установить причину смерти.

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Фото: pixabay

Теги: ненасильственная смерть, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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