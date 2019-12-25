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На улице Беринга загорелись комната и балкон
Сегодня, 22:47
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nadezhda_sib

На улице Беринга загорелись комната и балкон

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Информация по пострадавших уточняется.

Вечером на Васильевском острове произошел пожар в жилом доме. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило 16-го апреля в 21:14. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на улице Беринга, 27/2. Пламя охватило 8 кв.метров балкона и 20 кв.метров в комнате, где в итоге выгорела обстановка на площади 5 кв.метров.

Пожар удалось ликвидировать в 21:53. Сведения о пострадавших уточняются.

К ликвидации пожара привлекли 15 человек личного состава и 3 единицы техники. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что машина сбила человека на "зеленом" сигнале светофора на Науки. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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