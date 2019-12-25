В Петербурге на реконструкцию закрываются "Никольские ряды"

Пространство закрывается 10 марта.

Стало известно, что с 10 марта "Никольские ряды" закрываются на реконструкцию. Об этом сообщили на официальной странице сообщества в социальной сети "Вконтакте".

В публикации добавили, что к маю ремонтные работы завершатся. В ходе реконструкции демонтируют карусель и сменят декорации, а горка превратится в амфитеатр. После этого посетители общественного пространства смогут наслаждаться летними закатами с башни, посещать лекции в зеленом амфитеатре и послушать камерные концерты.

Ранее мы писали, что реконструкция Петрозаводского шоссе в Колпинском района завершена на 30%. Количество полос увеличат с двух до шести.

Фото: Вконтакте / Никольские ряды