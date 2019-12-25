В Петербурге на реконструкцию закрываются "Никольские ряды"

Стало известно, что с 10 марта "Никольские ряды" закрываются на реконструкцию. Об этом сообщили на официальной странице сообщества в социальной сети "Вконтакте".
В публикации добавили, что к маю ремонтные работы завершатся. В ходе реконструкции демонтируют карусель и сменят декорации, а горка превратится в амфитеатр. После этого посетители общественного пространства смогут наслаждаться летними закатами с башни, посещать лекции в зеленом амфитеатре и послушать камерные концерты.
Ранее мы писали, что реконструкция Петрозаводского шоссе в Колпинском района завершена на 30%. Количество полос увеличат с двух до шести.
Фото: Вконтакте / Никольские ряды
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