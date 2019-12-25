Реконструкция Петрозаводского шоссе в Колпинском района завершена на 30%

Количество полос увеличат с двух до шести.

Второй этап реконструкции Петрозаводского шоссе завершится к концу 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

Проект предусматривает строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении трассы с Вознесенским шоссе. Петрозаводское шоссе расширят с двух до шести полос. На данный момент готовность оценивается на 30%.

АО "Буер" выполнило работы по переустройству сетей водоснабжения и газопровода. Также частично переустроены сети "Ростелекома" и "Ленсвета". Сейчас дорожники сооружают буронабивные сваи и строят опоры путепроводов. Идет монтаж металлоконструкций на одном из четырех съездов.

Реконструкция идет за счет федерального бюджета. В 2022 году на эти цели выделено 350 млн рублей. Объект был включен в национальный проект "Безопасные и качественные дороги".

Ранее Piter.tv писал о том, что Цимбалинский путепровод расширят до четырех полос к 2025 году.

Фото: администрация Колпинского района