Стало известно, что Цимбалинский путепровод расширят до четырех полос к 2025 году

На совещании губернатора Петербурга 24 января одобрили проект реконструкции Цимбалинского путепровода. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.
Так, путепровод расширят до четырех полос. Кроме этого, будут построены подъездные пути, обустроены тротуары для пешеходов и появится велодорожка.
По словам губернатора города на Неве, реконструкция этого путепровода – давно назревшая необходимость. К 2025 году этот проект планируют завершить. Отмечается, что в его реализации будет участвовать ОАО "РЖД".
Протяженность новой дороги составит 2,2 километра, на подходах к путепроводу установят шумозащитные экраны.
Ранее в "ТЭК" рассказали о планах по реконструкции теплосетей на 2022 год. Объемы реконструкции будут увеличены вдвое.
Фото: пресс-служба Смольного
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