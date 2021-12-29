Стало известно, что Цимбалинский путепровод расширят до четырех полос к 2025 году

Протяженность новой дороги составит 2,2 километра, на подходах к путепроводу установят шумозащитные экраны.

На совещании губернатора Петербурга 24 января одобрили проект реконструкции Цимбалинского путепровода. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Так, путепровод расширят до четырех полос. Кроме этого, будут построены подъездные пути, обустроены тротуары для пешеходов и появится велодорожка.

По словам губернатора города на Неве, реконструкция этого путепровода – давно назревшая необходимость. К 2025 году этот проект планируют завершить. Отмечается, что в его реализации будет участвовать ОАО "РЖД".

Протяженность новой дороги составит 2,2 километра, на подходах к путепроводу установят шумозащитные экраны.

Ранее в "ТЭК" рассказали о планах по реконструкции теплосетей на 2022 год. Объемы реконструкции будут увеличены вдвое.

Фото: пресс-служба Смольного

