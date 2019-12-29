В Петербурге на пять лет продлили программу материнского капитала

С начала 2020 года размер маткапитала в регионе вырос до 164 с небольшим тысяч рублей.

Программу регионального маткапитала в Петербурге продлили на пять лет. Соответствующий документ, подписанный губернатором Александром Бегловым, появился 5 марта на официальном сайте Смольного.

Действие закона продлили до конца 2026 года, он поможет семьям, в которых родился третий или последующий малыш. До этого момента закон приняли на уровне петербургского парламента, и предыдущая версия продлевала программу до 2021 года.

Сама программа действует в городе с 2012 года, выплаты для матерей берутся из петербургского бюджета. С начала 2020 года размер маткапитала в регионе вырос до 164 с небольшим тысяч рублей. В Петербурге насчитывается порядка 45 тысяч многодетных семей.

Ранее мы рассказывали, что Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала.

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