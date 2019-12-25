На путепроводе "Автово" в Петербурге отремонтируют тротуары

В связи с дорожными работами на участке ограничат движение транспорта.

На путепроводе "Автово" на проспекте Маршала Жукова начинается ремонт тротуаров. Как сообщили в пресс-службе петербургского "Мостотреста", работы станут причиной ограничения движения транспорта на участке.

Ремонт продлится с 15 июля по 30 августа и пройдет в два этапа: на первом этапе закроется для проезда крайняя правая полоса при движении в сторону улицы Зенитчков, а на втором этапе полностью перекроют правую крайнюю полосу при движении в сторону улицы Маршала Казакова. Пешеходы смогут обойти зону работ по противоположному тротуару. В "Мостотресте" попросили внимательно выбирать маршрут и следить за информационными щитами.

Ранее Piter.TV узнал, что дорожные работы начнутся также на набережной Фонтанки и в тоннелях у Литейного моста.

Фото: wikimapia.org