В Петербурге на продажу выставлен промышленный комплекс за 1,1 млрд рублей

Инвесторам предлагают производственные здания склады и землю на Малой Охте.

В Санкт-Петербурге начались торги по продаже крупного промышленного комплекса. Объект расположен на Республиканской улице, 20 и 22, стартовая цена составляет 1,115 млрд руб.

В лот включены два земельных участка общей площадью более 18,8 тыс. кв. м. На территории находятся производственные корпуса, складские помещения и инженерные сооружения. Часть объектов уже сдается в аренду, среди них — теплые боксы и ремонтные зоны.

Комплекс оснащён системами жизнеобеспечения: канализацией, электросетями, вентиляцией, очисткой воды, противопожарной сигнализацией, трансформаторами и насосным оборудованием. Также установлены кабельные линии, видеонаблюдение и контроль доступа.

Некоторые здания оборудованы специализированной техникой и используются для производственных нужд. Часть инфраструктуры арендуется у города до 2045 года.

Ранее сообщалось, что петербургские заводы получат свыше 900 млн рублей на обновление оборудования.

Фото: pxhere