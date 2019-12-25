На торги выставили 53 га земли под жилье на севере Петербурга

Начальная цена лота – 3 млрд рублей. Торги назначена на 6 мая, площадка будет принимать заявки до 1 мая.

Под жилую застройку участок площадью 53 га в поселке Парголово продает Банк непрофильных активов "Траст". Об этом рассказали в пресс-службе организаторов торгов — Российского аукционного дома (РАД).

"Траст" выставил на торги права требования к кипрской компании Odelburg Estates Limited, которой принадлежит петербургское ООО "Мегапром". На сегодняшний день фирма находится в процессе банкротства. С конца прошлого года суд ввел стадию распродажи ее имущества.

Права требования обеспечены залогом — земельным участком площадью 53 га в Парголово. Он расположен неподалеку от железнодорожной станции "Левашово" и выезда на КАД. На участке можно построить около 317 тыс. кв.м. жилья, передают в РАД,

Известно, что начальная цена лота – 3 млрд рублей. Торги назначена на 6 мая, площадка будет принимать заявки до 1 мая.

Ранее мы писали, что в этом году продолжится благоустройство парка Героев-Пожарных. Присоединенный к парку участок дополнительно озеленят деревьями и кустарниками.

Фото: pexels

