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В Петербурге на поддержку кафе и ресторанов выделят еще 150 млн рублей
Сегодня, 18:15
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smirenny

В Петербурге на поддержку кафе и ресторанов выделят еще 150 млн рублей

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Средства выделит региональный Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.

В пятницу, 26 февраля, в пресс-службе Смольного заявили, что на поддержку малого и среднего бизнеса региона направят еще 150 миллионов рублей. 

Деньги выделит Фонд содействия кредитованию, средства пойдут на поддержку тех кафе, баров и ресторанов, которые имеют право на реализацию подакцизных товаров, поскольку это одна из пострадавших отраслей в период пандемии коронавируса. 

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в 2020 году оборот общественного питания составил более 65 миллиардов рублей и снизился на 30% по сравнению с тем же периодом 2019 года. 

Беззалоговые займы — это наиболее комфортный и быстрый способ помочь городским предприятиям, которые нуждаются сейчас в средствах для восстановления деятельности

губернатор. 

За два месяца 2021 года предприятия получили 100 миллионов рублей в виде беззалоговых займов, а к концу года объем составил 500 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что коронавирусные ограничения смягчат в Ленобласти с 1 марта.

Фото: Piter.TV

Теги: поддержка бизнеса, поддержка кафе и ресторанов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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