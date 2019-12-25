В Петербурге на маршруты вернулись почти 100 коммерческих автобусов

С 5 июня в Петербург вернулись "коммерческие" автобусы сразу по 93 направлениям. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.
Движение восстановили в связи с увеличенным пассажиропотоко
С полным списком маршруток вы можете ознакомиться здесь.
Также сегодня стало известно, что Cмольный наметил транспортную реформу на 1 ноября 2021 года. Она предполагает сокращение "коммерческих" маршрутов и увеличение "социальных". Изначально реализация реформы была запланирована на лето 2020.
Фото: Piter.TV
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