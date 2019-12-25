В Петербурге на маршруты вернулись почти 100 коммерческих автобусов

Количество маршрутов было сокращено после введения ограничительных мер для жителей Петербурга.

С 5 июня в Петербург вернулись "коммерческие" автобусы сразу по 93 направлениям. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

Движение восстановили в связи с увеличенным пассажиропотоко

С полным списком маршруток вы можете ознакомиться здесь.

Также сегодня стало известно, что Cмольный наметил транспортную реформу на 1 ноября 2021 года. Она предполагает сокращение "коммерческих" маршрутов и увеличение "социальных". Изначально реализация реформы была запланирована на лето 2020.

Фото: Piter.TV