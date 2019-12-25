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В Петербурге на маршруты вернулись почти 100 коммерческих автобусов
Сегодня, 13:29
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nadezhda_sib

В Петербурге на маршруты вернулись почти 100 коммерческих автобусов

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Количество маршрутов было сокращено после введения ограничительных мер для жителей Петербурга.

С 5 июня в Петербург вернулись "коммерческие" автобусы сразу по 93 направлениям. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту. 

Движение восстановили в связи с увеличенным пассажиропотоко

С полным списком маршруток вы можете ознакомиться здесь.

Также сегодня стало известно, что Cмольный наметил транспортную реформу на 1 ноября 2021 года. Она предполагает сокращение "коммерческих" маршрутов и увеличение "социальных". Изначально реализация реформы была запланирована на лето 2020. 

Фото: Piter.TV 

 

Теги: коммерческий автобус, маршрутка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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