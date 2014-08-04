В Петербурге на группу водителей завели уголовное дело за гонки на скорости 300 км/час

Сотрудники Госавтоинспекции остановили 6 машин.

Следователи УМВД России по Приморскому району возбудили уголовное дело после заезда стритрейсеров по КАДу в сторону Кронштадта. Об этом 3 ноября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сообщение в полицию поступило несколько дней назад от очевидца. Он рассказал, что неизвестные едут по трассе с явным превышением скорости, а их сообщники перекрыли съезд на дамбу со стороны Приморского шоссе. Было установлено, что машины мчались со скоростью 300 км/час.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали и доставили в полицию трех водителей иномарок. Их машины поместили на площадку УМВД. Еще четыре гражданина получили протоколы за нарушение ст. 12.37 и 12.5 КоАП РФ. В общей сложности были остановлены 6 автомобилей.

Уголовное дело возбудили за хулиганские действия, которые угрожали безопасности транспортных средств.

Видео: МВД РФ