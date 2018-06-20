В Петербурге на этой неделе разведут только один мост

Сампсониевский мост разведут в ночь на среду, 17 апреля и в ночь на пятницу, 19 апреля.

В Петербурге на этой недели будут разводить только один мост. Об этом сообщает пресс-служба "Мостотреста".

Сампсониевский мост разведут в ночь на среду, 17 апреля и в ночь на пятницу, 19 апреля. Разводить мост будут с 01:30 до 04:30. Наводка переправы может быть выполнена раньше указанного времени.

Мостовики проводят разводку моста в целях профилактического обслуживания мостов. Так они проверяют готовность разводных пролётов к навигационному периоду.

В Санкт-Петербурге технологические разводки стартовали в первой половине марта.

Фото: Мостотрест/ ВК