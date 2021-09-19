В Петербурге на УИК №11 семья узнала, что за них уже проголосовали

Похожий случай произошел на УИК №15.

В воскресенье, 19 сентября, в Адмиралтейском районе Петербурга семья пришла на избирательный участок № 11 и выяснила, что все трое ее членов уже проголосовали. Об этом рассказали в Telegram "С красной строки".

Как сообщил Таги Гусейнов "Фонтанке", когда он с семьей пришел на участок, выяснилось, что за него, жену и сына уже проголосовали 17 сентября. Гусейнов позвонил в ТИК с просьбой заменить председателя, что и было сделано. Семье выдали дополнительный список избирателей и по нему — бюллетени.

В Telegram-канале "Наблюдатели Петербурга" рассказали, что в УИК №15 произошел похожий случай. Избирательница нашла в списке свою дочь, которая уже проголосовала, однако девушка уже давно живет в Китае.

Ранее в Петербурге явка на выборах в Госдуму превысила 21%.

Видео: Telegram / С красной строки



