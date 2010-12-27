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В Петербурге на "Приморской" нашли 5-летнего ребенка с самокатом
Сегодня, 15:00
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nadiputintseva
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В Петербурге на "Приморской" нашли 5-летнего ребенка с самокатом

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Родителей потерявшегося ребенка не могут найти со вчерашнего вечера

Полиция Василеостровского района разыскивает родителей 5-летнего мальчика, которого нашли бродившего в одиночестве с самокатом около станции метро "Приморская", сообщило 19 ноября АН "Оперативное прикрытие".

Маленько мальчика заметили прохожие на площади около метро 18 ноября около 20 часов. Рядом с ребенком был только самокат. "Потеряшка" рассказал в детской комнате полиции, что его зовут Артем и ему 5 лет. Его родители Виктория и Алексей. Ребенок сказал, что живет "через дорогу от метро", но точного адреса назвать не смог.

Родителей малыша до сих пор не нашли. 

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Теги: найден 5-летний мальчик , новости спб , потерялся ребенок , розыск
Категории: Новости СПб

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