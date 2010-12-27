В Петербурге на "Приморской" нашли 5-летнего ребенка с самокатом

Родителей потерявшегося ребенка не могут найти со вчерашнего вечера

Полиция Василеостровского района разыскивает родителей 5-летнего мальчика, которого нашли бродившего в одиночестве с самокатом около станции метро "Приморская", сообщило 19 ноября АН "Оперативное прикрытие".

Маленько мальчика заметили прохожие на площади около метро 18 ноября около 20 часов. Рядом с ребенком был только самокат. "Потеряшка" рассказал в детской комнате полиции, что его зовут Артем и ему 5 лет. Его родители Виктория и Алексей. Ребенок сказал, что живет "через дорогу от метро", но точного адреса назвать не смог.

Родителей малыша до сих пор не нашли.