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В Петербурге на 16% повысили показатель выявлений онкозаболеваний за 2022 год
Сегодня, 21:24
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В Петербурге на 16% повысили показатель выявлений онкозаболеваний за 2022 год

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За 2022 год город достиг показателя выявления онкологий на первой и второй стадии почти в 58%.

В Петербурге показатель выявления онкологических заболеваний вырос на 16% и составил более 29 тыс. случаев. Об этом 20 января рассказали в ТАСС.

Как рассказал главный внештатный специалист-онколог Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Гладышев, за 2022 год город достиг показателя выявления онкологий на первой и второй стадии почти в 58%. При этом целевой показатель Минздрава – 56%. 

Показатель годичной смертности от онкозаболеваний с 2021 года сократился на 2,4%, до 17%. Гладышев добавил, что в городе завершилось формирование сети центров амбулаторной онкологической помощи, что должно улучшить раннюю выявляемость заболеваний и доступность лечения.

Фото: Piter.tv
 

Теги: онкология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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