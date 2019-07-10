В Петербурге музыкант установил мировой рекорд по игре на фортепиано

Без перерыва он импровизировал на фортепиано 42 часа и 24 минуты.

Петербургский пианист Руслан Ишдавлетов установил новый мировой рекорд. Без перерыва он импровизировал на фортепиано 42 часа и 24 минуты.

Свое выступление музыкант начал утром в пятницу. Он планировал играть от 40 до 50 часов без перерыва. За это время пианист ни на минуту не останавливался, за все время успел выпить несколько чашек чая.

Руслан Ишдавлетов побил свой же предыдущий рекорд в Книге Гиннесса – 37 часов. В будущем музыкант все-таки планирует осуществить задуманное и играть в течение 50 часов.

Еще один петербургский пианист сыграл на опущенном на воду рояле в Рускеале.

Видео: Piter.TV