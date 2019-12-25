В Солнечном в сугробе нашли насмерть замерзшего мужчину

В поселке погибший арендовал дачу.

В четверг, 11 марта, в полицию обратился житель поселка Солнечное. Как стало известно Piter.TV, мужчина рассказал о страшной находке в сугробе у дома №187 по 1-му Проезду.

Прибывшая на место полиция обнаружила в куче снега замерзший труп мужчины, им оказался 53-летний уроженец Архангельской области, зарегистрированный в Невском районе Петербурга. Известно, что в Солнечном-3 погибший арендовал дачу на соседней улице, во 2-м Проезде. Причина смерти мужчины пока устанавливается, как и обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказывали, что в квартире на Костюшко после пожара обнаружили два трупа.

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