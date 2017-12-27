В Петербурге мужчина разбился, упав в лестничный пролёт

Жители Петроградского района обнаружили на первом этаже парадной труп мужчины с расколотым черепом.

Труп неизвестного мужчины, которому на вид 35-40 лет, был обнаружен накануне, 7 января около 22:40 в подъезде на ул. Кронверкская, 29/37. Местный жители обнаружили тело с расколотым черепом, которое лежало на первом этаже. Предположительно, мужчина упал в пролет с 6-го этажа, с высоты 16 метров, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

По факту смерти ведется проверка. Личность погибшего выясняется. Мужчина европейской внешности, среднего роста. Был одет в темно-синий пуховик и черные брюки.

Фото: pixabay