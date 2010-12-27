Подробности о падении с лестничного пролета ученицы коррекционной школы на Комендантском

Жизни девушки ничего не угрожает.

Жизни 16-летней девушки, которая упала в лестничный пролет на Комендантском проспекте, ничего не угрожает. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой.

Девушка обучается в Приморском районе по адаптированной общеобразовательной программе для детей с ОВЗ. В школе Уполномоченному сообщили, что проблем с дисциплиной у неё не было. В день, когда произошел инцидент, учителя не заметили ничего подозрительного и необычного в её поведении. В учреждении не исключают, что случившееся могло стать следствием обострения её состояния. Уточняют в аппарате

Известно, что в семье есть еще двое детей — младшие сестра и брат пострадавшей учатся в той же школе. Семья состоит на учете как неблагополучная. Воспитывают детей мама и бабушка, отец проживает отдельно.

По словам родственников, девушка могла не прийти домой ночевать и часто не сообщала о том, где и с кем проводит время.

Несчастный случай произошел в ночь на 21 марта по Комендантскому проспекту. Пострадавшую заметили жители дома.