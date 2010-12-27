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На Комендантском ученица коррекционной школы случайно упала с лестничного пролета
Сегодня, 8:47
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lesjasap
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На Комендантском ученица коррекционной школы случайно упала с лестничного пролета

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Петербургская школьница серьезно пострадала при падении с лестницы.

Несовершеннолетняя петербурженка получила серьезные травмы при падении с лестничного пролета в многоэтажном доме. Сейчас жизнь девушки спасают врачи второй детской городской больницы. 

Несчастный случай произошел в ночь на 21 марта по Комендантскому проспекту. Пострадавшую заметили жители дома. Девятиклассница лежала в парадной девятиэтажного здания. С какой именно высоты упала жертва - неизвестно. На место была вызвана карета скорой помощи. Медики установили, что пациента получила тяжелые травмы организма. В частности, он сломала три позвонка, получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

В настоящее время пострадавшая не может разговаривать, поэтому пролить свет на обстоятельства дела пока что не представляется возможным. Известно, что девочка является ученицей коррекционной школы и ей 17 лет. Оперативники полагают, что причиной падения могло стать неврологического заболевание. В ее медицинской карте значатся эпилептические припадки. Также Девочка состоит на учете у психиатра и полиции. В ситуации разбираются специалисты. 

Теги: комендантский проспект , лестница , лестничный пролет , падение , происшествия спб , школьница
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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