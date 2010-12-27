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В Тосно 9-летний мальчик проколол себе легкие, упав с первого этажа на лестничной клетке
Сегодня, 10:04
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lesjasap
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В Тосно 9-летний мальчик проколол себе легкие, упав с первого этажа на лестничной клетке

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В Ленобласти ребенок получил тяжелейшие травмы, оступившись на лестнице.

В Ленинградской области 9-летний мальчик травмировался при падении с лестничной клетки. Сейчас школьник находится в больнице города Тосно в крайне тяжелом состоянии.

Ребенок получил серьезные повреждения в парадной собственного дома. Инцидент произошел в восемь часов утра 12 марта на улице Максима Горького. Третьеклассник упал с высоты первого этажа. Медикам скорой помощи пришлось экстренно госпитализировать пострадавшего. 

Врачи диагностировали у пациента ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей таза, кататравму. Из-за сломанных костей, у ребенка осколками проколоты оба легких.
 

Теги: ленобласть , лестничный пролет , происшествия спб , ребенок , тосно , травма
Категории: Новости СПб Происшествия

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