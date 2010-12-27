В Тосно 9-летний мальчик проколол себе легкие, упав с первого этажа на лестничной клетке

В Ленобласти ребенок получил тяжелейшие травмы, оступившись на лестнице.

В Ленинградской области 9-летний мальчик травмировался при падении с лестничной клетки. Сейчас школьник находится в больнице города Тосно в крайне тяжелом состоянии.

Ребенок получил серьезные повреждения в парадной собственного дома. Инцидент произошел в восемь часов утра 12 марта на улице Максима Горького. Третьеклассник упал с высоты первого этажа. Медикам скорой помощи пришлось экстренно госпитализировать пострадавшего.

Врачи диагностировали у пациента ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей таза, кататравму. Из-за сломанных костей, у ребенка осколками проколоты оба легких.

