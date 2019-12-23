В Петербурге мужчина попытался изнасиловать девушку, но не смог физически

Преступника разыскивает полиция.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", поздно ночью 15 февраля на улице Партизана Германа насильник приметил жертву и зашел за ней в парадную. Он набросился на нее, женщина сопротивлялась и укусила нападавшего. В какой-то момент мужчина понял, что физически не сможет совершить задуманное. Преступник ударил жертву, выхватил у нее сумку, но убегая, выбросил ее.

Потерпевшая поднялась в квартиру и вызвала полицию. Сейчас оперативники разыскивают гладко выбритого шатена не старше сорока лет.

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