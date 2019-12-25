В Петербурге "проснулись" подснежники

Растения "не испугались" заморозков и продолжают расти.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно, что петербуржцы обнаружили на улицах города подснежники. Об этом рассказали в группе "Грибы и грибники СПБ", социальной сети "Вконтакте".

В комментариях к фотографиям жители города отметили, что опасались заморозков, однако, не смотря на это растения не погибли и продолжают расти. Автор фотографий обратил внимание на недавно появившиеся подснежники, но некоторые утверждают, что Приморском районе удавалось заметить и более развитые цветы.

Ранее мы писали, что на пустыре в Коломягах в снегу зацвела мать-и-мачеха.

Фото: vk.com/grib_spb