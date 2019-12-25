В Петербурге мужчина ограбил студента, который хотел купить у него респираторы

Оперативники задержали подозреваемых.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 6 июня в полицию позвонил мужчина и заявил о том, что его друга ограбили у д.28 по ул. Республиканской.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что студент 1 курса магистратуры назначил встречу с неким "Евгением", чтобы купить у него респираторы. Потерпевший увидел объявление о продаже в интернете.

Студент приехал на автомобиле вместе с другом (который позвонил в полицию) на встречу. Когда он вышел из машины, продавец потребовал показать деньги. После чего ударил по голове покупателя, забрал 51000 рублей и скрылся.

На след преступника вместе с оперативниками вышла служебная собака по кличке "Атака". У д. 9 по пр. Энергетиков были задержаны двое подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что грабители в медицинских масках обчистили квартиру на Обводном канале.

Фото: Pixabay