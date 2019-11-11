На Краснопутиловской мужчина на инвалидном кресле вспорол живот собутыльнику

Инвалид-колясочник напал на собутыльника с ножом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительной информации, двое мужчин распивали спиртные напитки во дворе на Краснопутиловской, 76. Во время ссоры инвалид ножом ударил в живот собутыльника и оставил того на улице. Сам же скрылся с места преступления.
Позже мужчину увезла скорая с колото-резаным ранением брюшной полости и повреждением внутренних органов.
Полиция нашла 41-летнего безработного инвалида-колясочника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Накануне спасатели вытащили из Фонтанки подвыпившего мужчину.
Фото: Piter.tv
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