В Петербурге мужчина на гидроцикле врезался в берег стрелки Васильевского острова

К счастью, водитель не пострадал, но гидроцикл был сильно поврежден.

В среду, 18 июля, около 18. 00 неизвестные на гидроциклах устроили гонки по Неве. Об этом сообщает издание "Невские новости".

Один из мужчин не справился с управлением и врезался в каменный берег стрелки Васильевского острова. К счастью, водитель не пострадал, но гидроцикл был сильно поврежден. На место происшествия выехали сотрудники водной полиции. Они задержали нарушителя, который катался в акватории Невый, несмотря на запреты властей.

С 4 июня по 1 августа, распоряжением ГУ МЧС Петербургу, запрещено движение гидроциклов на акватории реки Невы, ограниченной Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами. Наложение запрета связано со скоростными характеристиками аквабайков. МЧС Санкт-Петербурга.

Владелец гидроцикла, попавший в аварию у стрелки Васильевского, может быть привлечен к ответственности.

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