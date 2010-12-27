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На Синявинской улице мужчина порезал ножом свою знакомую
Сегодня, 12:59
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Rybka123

На Синявинской улице мужчина порезал ножом свою знакомую

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Ее состояние оценивается как тяжелое.

Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который накануне напал с ножом на свою сожительницу. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

Как стало известно, конфликт произошел утром 19 февраля в квартире номер 20 по Синявинской улице. Из указанного медики госпитализировали 45-летнюю женщину с множественными непроникающими колото-резаными ранениями тела. Ее состояние оценивается как тяжелое.

В ходе следствия сотрудники выяснили, что раны пострадавшей после ссоры нанес ее знакомый. Позднее был задержан 30-летний безработный. Против мужчину могут возбудить уголовное дело.

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Фото: karelia.sledcom.ru

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Теги: поножовщина, синявинская улица, тяжелое состояние
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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