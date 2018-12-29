На рынке возле станции "Старая деревня" нашли труп армянина

Во вторник, 19 февраля, жители Петербурга обнаружили на рынке "Фермерский", который расположен возле станции метро "Старая деревня", труп неизвестного мужчины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Специалисты уточнили, что тело лежало в заброшенном ларьке. Погибшим оказался гражданин Армении. Труп направили в морг на судмедэкспертизу, чтобы выяснить обстоятельства смерти.
В настоящий момент полиция ведет расследование. Выясняются подробности случившегося.
Ранее мы писали, что жителя Радужного нашли мертвым в петербургском хостеле.
Фото: Piter.TV
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