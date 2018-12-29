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На рынке возле станции "Старая деревня" нашли труп армянина
Сегодня, 11:48
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Alena_Zinovieva

На рынке возле станции "Старая деревня" нашли труп армянина

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Тело лежало в заброшенном ларьке.

Во вторник, 19 февраля, жители Петербурга обнаружили на рынке "Фермерский", который расположен возле станции метро "Старая деревня", труп неизвестного мужчины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Специалисты уточнили, что тело лежало в заброшенном ларьке. Погибшим оказался гражданин Армении. Труп направили в морг на судмедэкспертизу, чтобы выяснить обстоятельства смерти.

В настоящий момент полиция ведет расследование. Выясняются подробности случившегося.

Ранее мы писали, что жителя Радужного нашли мертвым в петербургском хостеле.

Фото: Piter.TV

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Теги: нашли труп, рынок фермерский, судмедэкспертиза
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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