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Жителя Радужного нашли мертвым в петербургском хостеле
Сегодня, 10:51
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nastya960

Жителя Радужного нашли мертвым в петербургском хостеле

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Причин насильственной смерти врачи не обнаружили.

В центре Петербурге в хостеле нашли бездыханное тело приезжего из Югры. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, труп обнаружили 17 февраля около 13 часов в мини-гостинице по адресу: Вознесенский проспект, дом 3/5. Тело 29-летнего жителя города Радужный Ханты-Мансийского округа лежало на кровати в комнате на первом этаже.  

Внешних признаков насильственной смерти не обнаружили, определить причину смерти на месте не удалось. Труп направлен в морг для выяснения причин смерти.

Фото: Piter.TV

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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