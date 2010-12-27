Жителя Радужного нашли мертвым в петербургском хостеле

Причин насильственной смерти врачи не обнаружили.

В центре Петербурге в хостеле нашли бездыханное тело приезжего из Югры. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, труп обнаружили 17 февраля около 13 часов в мини-гостинице по адресу: Вознесенский проспект, дом 3/5. Тело 29-летнего жителя города Радужный Ханты-Мансийского округа лежало на кровати в комнате на первом этаже.

Внешних признаков насильственной смерти не обнаружили, определить причину смерти на месте не удалось. Труп направлен в морг для выяснения причин смерти.

Фото: Piter.TV