В Петербурге муниципальные служащие обязаны сообщать об участии в НКО

Губернатор подписал новое постановление.

Во вторник, 18 августа, стало известно, что глава Петербурга подписал новое постановление, согласно которому комитет территориального развития получил новое уполномочие.

Теперь комитет будет вести учет муниципальных служащих, которые управляют некоммерческими организациями. Отмечается, что постановление было принято в целях исполнения одного из законов города, который регулирует работу муниципалов. Так, комитет займется учетом лиц, которые замещают муниципальные должности на постоянной основе, представляют уведомления об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.

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