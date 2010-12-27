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В Петербурге можно купить автограф Путина за 1 млн рублей
Сегодня, 11:50
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Shdaria
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В Петербурге можно купить автограф Путина за 1 млн рублей

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Житель Северной столице решил обогатится на подписи Путина, сделанной в 1995 году.

Петербуржец объявил продажу автографа президента России Владимира Путина за круглую сумму. Согласно данным сайта с различными объявлениями продоавцов является некий Иван. 

Цена подлинной подписи Путина составляет 1 миллион рублей. Судя по снимку, подпись Владимиром Путиным была сделана в годы председательства в комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

"Росчерк на документе от 18 мая 1995 года", — уточняет автор объявления. Однако откуда у Ивана взялся этот документ - неизвестно. 

Фото: скриншот 

 

Теги: автограф путина , новости спб , объявление , продажа автографа
Категории: Лента новостей Новости СПб

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