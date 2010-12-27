В Петербурге можно купить автограф Путина за 1 млн рублей

Житель Северной столице решил обогатится на подписи Путина, сделанной в 1995 году.

Петербуржец объявил продажу автографа президента России Владимира Путина за круглую сумму. Согласно данным сайта с различными объявлениями продоавцов является некий Иван.

Цена подлинной подписи Путина составляет 1 миллион рублей. Судя по снимку, подпись Владимиром Путиным была сделана в годы председательства в комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

"Росчерк на документе от 18 мая 1995 года", — уточняет автор объявления. Однако откуда у Ивана взялся этот документ - неизвестно.

Фото: скриншот