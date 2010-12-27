В Петербурге может пройти финал Кубка Дэвиса

Об этом заявил защитник "Барселоны" Жерар Пике.

Защитник команды "Барселона" Жерар Пике рассказал, что финал обновленного Кубка Дэвиса может пройти в России. Футболист - глава компании Kosmos, которая является основным инвестором теннисного турнира. Об этом пишет "sport24".

По словам игрока, в списке заявок на проведение финала турнира значатся несколько городов, в том числе и Мадрид. Также рассматриваются Петербург и Стамбул. Полный список городов будет составлен позднее, а результаты объявят уже в середине сентября.

Согласно новому формату турнира, финальный этап Кубка Дэвиса проходит в одном городе с участием 18 команд.

Справка: Кубок Дэвиса - крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Проводятся ежегодно с 1900 года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса.